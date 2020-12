Trump queixa-se da mulher nunca ter sido capa de revista enquanto primeira-dama

The greatest of all time. Fake News! https://t.co/jiWjLrynQW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2020

Donald Trump aproveitou o dia de Natal para se queixar da forma como as revistas cor-de-rosa e de moda trataram a mulher, Melania Trump, nos últimos quatro anos. Mais precisamente, o facto de nunca a terem escolhido para ser capa.Partilhando uma notícia do site de extrema-direita Breitbart news, Trump descreveu a mulher como "a melhor de todos os tempos". Dizendo que as publicações que não destacaram Melania Trump nos anos quem foi primeira-dama são "fake news".Já o site classifica essas publicações de "snobes", dizendo que ignoraram a "primeira-dama mais elegante da história da América". Ao mesmo tempo que descreve a forma como Melania estava vestida no momento em que o casal saiu da Casa Branca para ir passar o Natal ao resort Mar-a-Lago, na Florida. Umas botas Christian Louboutin, que custam 1.786 euros, e um casaco Azzedine Alaïa, no valor de 5.381 euros.Durante os oito anos de mandato de Barack Obama, Michelle foi capa de revista 12 vezes.Donald Trump esteve no Twitter para se queixar da falta de cobertura mediática dada à sua mulher, mas não explicou porque vetou a proposta de recuperação económica da pandemia, nem comentou a explosão de um carro em Nashville, que as autoridades consideram ter sido um "ato intencional".