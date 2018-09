Caso fosse publicado, os norte-coreanos veriam o tweet como um sinal de "ataque iminente".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assustou os lideres do Pentágono com um tweet que - a ser enviado - seria assumido pela Coreia do Norte como um sinal de "ataque iminente", disse o jornalista Bob Woodward numa entrevista.



À CBS, o jornalista e autor do polémico livro "Fear: Trump in the White House" descreveu o incidente como "um dos momentos mais perigosos" de Trump com a Coreia do Norte. "Ele escreveu o rascunho de um tweet a dizer: 'Vamos retirar os nossos dependentes da Coreia do Sul - membros da família das mais de 28 mil pessoas que ali vivem'", disse Woodward, referindo-se às famílias das tropas norte-americanas que operam na península coreana.



We are going to pull our dependents from South Korea – family members of the 28,000 people there Donald Trump

O tweet rascunhado nunca foi enviado porque responsáveis do Pentágono impediram-no. Após contactos informais com Pyongyang, os norte-coreanos avisaram que - caso ofosse publicado - o regime de Kim Jong-un iria ver a publicação como um sinal de "ataque iminente".Antes, chefe de Estado norte-americano mostrou o tweet ao seu secretário de gabinete, Rob Porter. "Este deve ser o meu melhor [tweet] de sempre", terá dito Trump. De acordo com Woodward, Porter avisou-o que a publicação daquela mensagem poderia provocar Kim Jong-un, ao que o presidente norte-americano respondeu: "Isto é líder contra líder. Homem contra homem. Eu contra Kim.""Durante um breve momento houve um sentimento de profundo alarme entre os lideres do Pentágono, que diziam 'Oh meu Deus, um tweet e temos informação fiável de que os norte-coreanos vão ler isto como se fosse 'um ataque iminente'", disse Woodward.