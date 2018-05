Rudy Giuliani, antigo presidente da Câmara de Nova Iorque, admitiu à estação de televisão Fox News que sabia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "reembolsou" o seu advogado Michael Cohen pelo pagamento efectuado à actriz de filmes pornográficos Stormy Daniels.De acordo com o ex-autarca, Trump "tinha conhecimento de que havia a possibilidade de um acordo" com a actriz pornográfica, e que seria Michael Cohen a "encarregar-se do assunto". Recorde-se que o pagamento a Stormy Daniel servia supostamente para que Stormy Daniels não revelasse a relação sexual que manteve com Trump em 2006, pouco depois de se casar com a actual primeira-dama, Melania.Estas declarações contradizem o que Trump havia dito. O presidente norte-americano já garantiu que não tinha conhecimento do pagamento e que desconhece de onde surgiu o dinheiro destinado a Stormy Daniels.A transacção pode configurar violação das leis norte-americanas sobre financiamento eleitoral caso se considere que o pagamento teve como finalidade manter a imagem de Trump, como candidato, num momento especialmente delicado da campanha. Mesmo assim, Giuliani afirmou na entrevista à Fox News que o pagamento não transgrediu a lei eleitoral porque o montante referido não saiu das contas da campanha do Partido Republicano.Stormy Daniels e Donald Trump enfrentam-se num processo judicial desde que, no princípio do ano, foi publicado na imprensa que Cohen fez um pagamento à actriz antes das presidenciais norte-americanas em 2016. No início de 2018, Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Gregory Clifford, 39 anos, recorreu aos tribunais para renunciar ao pacto, um litígio judicial que ainda não foi resolvido.