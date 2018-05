Donald Trump não vai estar presente na inauguração da embaixada dos EUA em Jerusalém, prevista para segunda-feira, e será representado por John Sullivan, número dois da diplomacia norte-americana, e pela sua filha e conselheira Ivanka Trump. A Casa Branca emitiu esta segunda-feira a lista da delegação presidencial que se desloca a Jerusalém, onde está também incluído Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro do Governo sobre o Médio Oriente.

O Presidente norte-americano, que em Dezembro anunciou a decisão de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel, rompendo com os seus antecessores, tinha deixado entender nos últimos dias que poderia estar presente na cerimónia. Esta polémica transferência do local da embaixada para uma cidade que os palestinianos também reivindicam como capital de um futuro Estado está prevista para 14 de maio, com o objectivo de coincidir com o 70.º aniversário da criação do Estado de Israel.