A administração dos EUA está activamente à procura do autor do artigo anónimo publicado no jornal The New York Times onde se criticava a actuação do presidente.

A Casa Branca está activamente à procura do responsável pelo artigo de opinião anónimo publicado na passada semana na edição impressa do jornal The New York Times em que um membro da adminsitração Trump criticou a actuação da presidência. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou mesmo que já lhe sugeriram que seja feito um teste do polígrafo a todos os que têm acessos priveligiados à Casa Branca, de forma a descobrir o verdadeiro culpado, depois de já quase todos os membros da adminstração terem vidno a público negar a autoria do artigo.



Um dos primeiros a sugerir o recurso ao teste do polígrafo para apurar o autor do artigo foi o senador republicano do Kentucky Rand Paul. Trump, durante uma viagem a bordo do jacto privado do preisdente dos EUA - o Air Force One -, a caminho do Dacota do Norte, confirmou aos jornalistas que já lhe tinham apresentado essa hipótese para descobrir o autor do editorial.



No artigo afirmava-se que havia um grupo de membros da adminsitração que funcionavam como a resistência contra os impulsos e decisões do presidente. O mesmo editorial dizia que esse mesmo grupo já havia questionado a capacidade mental do 45º presidente dos EUA para continuar no cargo.



"Muitas pessoas já disseram que não o fizeram, quase todos os funcionários de alto nível o disseram. Se disse que não o fez e acabou por o fazer, seria banido para o resto da vida. Eventualmente, o nome dessa pessoa doente vai surgir", afirmou o presidente dos EUA aos jornalistas.



A Casa Branca lançou uma investigação para apurar quem foi o responsável, com Donald Trump a pedir ao Departamento de Justiça e ao Procurador Geral da República Jeff Sessions para que abra uma investigação, invocando motivos de segurança nacional.



Várias personalidades próximas de Donald Trump afirmaram a diferentes jornais norte-americanos que o presidente está "irritadíssimo" e que se "sente traído" pelos seus próprios aliados.



Há também quem afirme que o editorial foi escrito não por um membro da administração, como afirma o The New York Times, mas sim por um adversário da esquerda que se viu aflito por perceber que não há provas de que Trump tenha conspirado com a Rússia.



O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, nega com veemência ser o autor do artigo de opinião anónimo publicado no jornal The New York Times que pedia a destituição de Donald Trump do cargo da presidência.



A suspeita de que seria Pence o autor do artigo foi rapidamente avançada já que, no caso de Trump ser destituído, será o vice-presidente a assegurar a presidência. No entanto, o republicano afirmou que não foi ele a escrever o artigo anónimo para o jornal norte-americano. "Nunca. Porque faria isso?" disse, em declarações à CBS, depois de ter já abordado o tema na sua conta oficial da rede social Twitter.