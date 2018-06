Na conferência de imprensa que deu logo após o fim da cimeira histórica entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, Donald Trump afirmou que a Coreia do Norte aceitou destruir um "grande" local de teste de mísseis, mas não deu mais detalhes. A equipa que irá verificar a desnuclearização da Coreia do Norte vai ser composta por elementos norte-americanos e de outros países.

Contudo, a situação dos Direitos Humanos na Coreia do Norte só será discutida num encontro futuro entre governantes. Trump frisou que viajará para Pyongyang "na altura apropriada".



O presidente dos Estados Unidos manifestou a sua satisfação pela cimeira: "Só os mais corajosos é que conseguem fazer a paz", sublinhou.



Quando questionado acerca de ter feito uma cimeira com um ditador, por uma jornalista, Donald Trump frisou que Otto Warmbier, um prisioneiro norte-americano na Coreia do Norte que morreu pouco depois de ter voltado ao seu país-natal, não morreu em vão. "A cimeira não teria acontecido sem ele", defendeu.

Trump também anunciou que os Estados Unidos vão acabar com os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, algo que será muito apreciado pelos norte-coreanos.