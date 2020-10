This is a tragic failure of leadership. https://t.co/gw18Wllxhj — Senator Chris Coons (@ChrisCoons) October 6, 2020

....invincible hero, who not only survived every dirty trick the Democrats threw at him, but the Chinese virus as well. He will show America we no longer have to be afraid." @MirandaDevine @NYPost Thank you Miranda. Was over until the Plague came in from China. Will win anyway! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Donald Trump teve alta do hospital ao início da madrugada de terça-feira. Mas se o pior em relação à Covid-19 parece já ter passado, o comportamento do presidente dos EUA parece não ter mudado mesmo depois de ter sido infetado com o novo coronavírus. À chegada à casa Branca, Donald Trump tirou a máscara e exortou os americanos a não temerem a doença Covid-19 , que matou mais de 209.000 pessoas no país e o colocou no hospital.Trump chegou à Casa Branca na segunda-feira (já perto da meia noite em Portugal) num espetáculo feito para a televisão. Desceu do seu helicóptero Marine One com uma máscara cirúrgica branca, que retirou enquanto posava, saudando e acenando, da entrada da Casa Branca. "Não deixem que isso [a Covid-19] vos domine. Não tenham medo", disse Trump num vídeo após o regresso do hospital militar Walter Reed, nos arredores de Washington, onde foi tratado para a doença causada pelo novo coronavírus."Estou melhor e talvez esteja imune - não sei", acrescentou, ladeado por bandeiras americanas e com o Monumento Washington ao fundo, descreve a agência Reuters.Trump, que foi tratado por um exército de médicos e recebeu tratamento experimental, repetidamente minimizou a doença que já matou mais de 1 milhão de pessoas em todo o mundo e deixou os EUA com o maior número de mortes do mundo.O presidente republicano, que está a concorrer à reeleição contra o democrata Joe Biden nas eleições de 3 de novembro, foi internado no hospital na sexta-feira após ser diagnosticado com a doença. Trump repetidamente desrespeitou as diretrizes de distanciamento social destinadas a conter a disseminação do vírus e ignorou seus próprios consultores médicos. No primeiro debate entre os dois candidatos, Trump troçou de Biden por este usar máscara em todos os eventos, mesmo quando está longe dos outros.A decisão de Trump tirar a máscara depois de subir a escada para a entrada Sul da Casa Branca - ficando afastado de todos - e a sua insistência de que os americanos não devem temer a doença mereceram críticas por parte de alguns médicos. "Fiquei horrorizado quando ele disse que a Covid não deve ser temida", disse William Schaffner, professor de medicina preventiva e doenças infecciosas do Centro Médico da Universidade Vanderbilt, em Nashville. "É uma doença que mata cerca de mil pessoas por dia, que dizimou a economia, criou milhões de desempregados. É um vírus que deve ser respeitado e temido", acrescentou.Os democratas também reagiram à postura do presidente Donald Trump. "Este é um fracasso trágico de liderança", tuitou o senador democrata Chris Coons.Mas Trump vê-se a si próprio como um homem que venceu a doença e emergiu mais forte. "Se o presidente voltar à campanha, será um herói invencível, que não apenas sobreviveu a todos os truques sujos que os democratas lançaram contra ele, mas também ao vírus chinês", escreveu no Twitter.Biden rapidamente respondeu colocando lado a lado uma imagem sua a usar máscara e outra de Trump a remover a máscara. A legenda diz: "As máscaras são importantes. Elas salvam vidas."O porta-voz da Casa Branca, Judd Deere, disse que todas as precauções estão a ser tomadas para proteger o presidente e sua família. O acesso físico a Trump vai ser limitado e o equipamento de proteção apropriado vai ser usado por aqueles que vão estar perto dele.A par de tudo isto, as continuam a surgir questões sobre o verdadeiro estado de saúde de Trump depois de um fim de semana em que os seus médicos fizeram avaliações contraditórias sobre a sua condição. A saturação de oxigénio caiu o suficiente para exigir oxigénio suplementar na sexta-feira e no sábado. E esta terça-feira ainda receberá a última dose intravenosa do antiviral remdesivir na Casa Branca.Muitos assessores e conselheiros foram diagnosticados com a doença desde o anúncio na semana passada de que Donald Trump tinha testado positivo para a Covid-19, intensificando o escrutínio e as críticas sobre a forma a gestão da pandemia pelo governo. Trump não tem eventos públicos na sua agenda esta terça-feira e não é claro quando poderá retomar uma programação completa, voltar à Sala Oval ou à campanha eleitoral.Enquanto as sondagens mostram Trump ainda mais atrás de Biden, o vice-presidente Mike Pence reforçou a sua agenda de campanha, adicionando paragens nos estados indecisos de Nevada e Arizona na quinta-feira.Uma sondagem da Reuters/Ipsos realizada na sexta-feira e no sábado depois de Donald Trump ter testado positivo para o novo coronavírus, mostrava Biden à frente de Trump por 10 pontos percentuais a nível nacional e que quase dois terços dos americanos achavam que Trump provavelmente não estava doente. A gravidade da doença de Trump tem sido objeto de intensa especulação, com alguns especialistas a observarem que, como um homem idoso com excesso de peso, ele estava num grupo de risco e por isso com maior probabilidade de desenvolver complicações graves. #GaspingForAir acabou por ser viral no Twitter depois do vídeo que mostrava Trump a respirar fundo várias vezes enquanto estava na varanda da Casa Branca.Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do governo dos EUA e conselheiro da Casa Branca, disse à CNN que Trump parecia bem quando saiu do hospital, mas lembrou que os pacientes às vezes têm um revés cinco dias depois de adoecer. "Às vezes, quando você está doente há cinco dias, tem uma recaída... É improvável que aconteça, mas os médicos precisam de estar alerta para essa possibilidade."