Trump fugiu aos impostos durante 10 anos antes de ser presidente dos EUA

Donald Trump pagou apenas 750 dólares (cerca de 645 euros) de impostos nos anos de 2016 e 2017, em que era candidato nas eleições presidenciais dos EUA e no seu primeiro ano na Casa Branca. Além disso, o presidente dos Estados Unidos não pagou qualquer imposto sobre rendimentos de milhões de dólares das suas empresas em 10 dos 15 anos que antecederam o seu período na presidência dos EUA.

São estas as grandes revelações das declarações fiscais de Trump, reveladas este domingo pelo New York Times, apenas a pouco mais de um mês das eleições frente a Joe Biden, e depois do presidente norte-americano ter rejeitado, ainda quando era apenas candidato republicano à presidência do país, a divulgação dos documentos – ao contrário dos seus antecessores.

De acordo com o jornal norte-americano, o presidente dos EUA chegou mesmo a receber um reembolso em 2010 no valor de 72,9 milhões de dólares (cerca de 63 milhões de euros) depois de declarar grandes perdas nas suas empresas, num processo que está sob auditoria e para o qual, se se provar que Trump não tinha direito, terá de pagar mais de 100 milhões de dólares.

E as discrepâncias não param aí. Enquanto nos anos de 2016 e 2017, Trump pagou apenas 750 dólares de impostos nos EUA, os seus negócios no estrangeiro através da Trump Organization levaram-no a pagar mais no estrangeiro: 156 mil dólares nas Filipinas, mais de 145 mil dólares na Índia e cerca de 15,6 mil dólares no Panamá.

Com a mesma Trump Organization – que inclui as empresas de toda a família Trump e se dispersa em mais de 500 entidades -, Trump somou vários anos de prejuízos fiscais que, juntamente com o salário de 600 milhões de dólares anuais (mais de 500 milhões de euros) por apresentar o programa de televisão "The Apprentice", levaram a que não tivesse de pagar impostos sob o rendimento. Mas, no mesmo período, o reality show deu-lhe um total de 427 milhões de dólares.

Só no ano de 2018, quando já era presidente dos EUA, Trump anunciou que tinha tido receitas de 435 milhões de dólares. Mas as suas declarações de impostos indicavam mais de 47 milhões em perdas.

Ao contrário de todos os seus antecessores desde os anos 1970, Donald Trump, cujo grupo familiar não está cotado na bolsa de valores e que fez da sua fortuna um argumento de campanha, recusa-se a publicar as suas declarações de rendimentos e trava uma batalha jurídica para impedir a sua divulgação.

Esta falta de transparência tem alimentado especulação sobre a extensão da sua fortuna ou potenciais conflitos de interesses.

A divulgação desta investigação acontece dois dias antes de Trump e o democrata Joe Biden se enfrentarem no primeiro debate antes das eleições presidenciais, que se realizam a 3 de novembro.

As reações à investigação foram imediatas. O líder Democrata no Senado, Chuck Schumer, publicou uma mensagem no Twitter: "Ponham a mão no ar se pagaram mais impostos federais do que o Presidente Trump".