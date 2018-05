U.S. Embassy opening in Jerusalem will be covered live on @FoxNews & @FoxBusiness. Lead up to 9:00 A.M. (eastern) event has already begun. A great day for Israel! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de maio de 2018

O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, foi ao Twitter dizer que esta era um grande dia para Israel, por ser o dia em que a embaixada norte-americana se move de Telavive para Jerusalém. Esta declaração surge minutos depois do ministro da Saúde da Palestina informar que morreram 18 manifestantes palestinianos em confrontos na Faixa de Gaza. Entretanto, o número de mortos foi revisto para 25, pelo governo palestiniano. Há ainda centenas de feridos.Esta segunda-feira, o presidente dos EUA escreveu no Twitter: "A abertura da embaixada em Jerusalém vai receber a cobertura da Fox News e da Fox Business. A antevisão do evento já começou. Um grande dia para Israel!"Trump anunciou que pretendia mover a embaixada norte-americana no Iraque de Telavive para Jerusalém, decisão que desagradou sobejamente à opinião internacional, já que Trump quer também reconhecer Jerusalém como a capital israelita, vontade expressa em Dezembro do ano passado.Esta decisão entra em conflito com a opinião internacional já que, apesar de Israel afirmar que a sua capital é Jerusalém, a Autoridade Nacional Palestiniana considera que Jerusalém Oriental é parte do território palestiniano que foi ocupado ilegalmente por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967. O estado da Palestina acalenta a esperança de que um dia Jerusalém Oriental seja a capital deste estado.O Conselho de Segurança das Nações Unidas concorda com a pretensão do estado palestiniano, afirmando que Jerusalém Oriental é parte da Palestina, ocupada por Israel.Durante um telefonema entre Donald Trump e o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, este disse ao seu homólogo que a mudança da embaixada e o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel poderia ser desastrosa para as relações entre os dois estados beligerantes - Israel e Palestina.A embaixada vai abrir com cerca de 50 funcionários, informou a AFP a passada sexta-feira.