"Desde 1979 temos tolerado o comportamento desestabilizador do Irão. Esses dias acabaram", assegurou, dizendo ainda que Teerão "parece estar a recuar". De fora, ficou o anúncio de uma resposta militar ao ataque iraniano.



s de uma dúzia de mísseis iranianos terem sido lançados de madrugada contra duas bases iraquianas - em Ain al-Assad e Erbil - que albergam tropas norte-americanas. A operação foi assumida Guardas da Revolução iranianos como uma "operação de vingança" da morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite Al-Quds, que morreu na sexta-feira num ataque aéreo em Bagdad, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump. Na declaração, o presidente dos EUA acusou Soleimani de ser responsável por alguma das "maiores atrocidades da história" e de ter matado centenas de norte-americanos. "Soleimani estava cheio de sangue americano e iraquiano. Devia ter sido morto há muito tempo", atirou, ao lado de chefes militares e altos funcionários do seu governo.

O presidente dos EUA, Donald Trump, garantiu, esta terça-feira, que a Casa Branca vai impor novas sanções "poderosas" ao Irão até que Teerão mude de comportamento, acusou o governo de iraniano de patrocinar terroristas e ainda de continuar continuar a procurar armas nucleares.A declaração foi feita após mai

Na sua conta no Twitter, numa primeira reação, Trump garantiu que estava "tudo bem", sublinhando que estava em curso a avaliação de vítimas e danos. A televisão estatal iraniana afirmou que os mísseis mataram 80 norte-americanos, citando uma "fonte informada" junto dos Guardiães da Revolução. O presidente desmentiu tal informação e disse que não houve vidas perdidas e que os danos causados foram mínimos. "O sistema de avisos antecipados funcionou muito bem", garantiu.



Trump apelou ainda a que seja feito um novo acordo nuclear com o Irão. "Enquanto eu for presidente dos Estados Unidos, o Irão jamais terá uma arma nuclear", disse. "A paz e a estabilidade no Médio Oriente enquanto haja um fomento de violência por parte do Irão. O mundo civilizado deve mandar uma mensagem de não tolerância a esta ameaça terrorista". O presidente dos EUA anunciou ainda que vai pedir à NATO que se envolva mais no processo de paz na região.



Na sua declaração ao mundo, o chefe de estado norte-americano garantoiu que os EUA "não precisam do petróleo do Médio Oriente". E foi mais longe na comparação entre forças: "Os nossos mísseis são letais e rápidos. A força americana, quer militar quer económica, é a melhor".



Trump não esqueceu também a luta contra o terrorismo noutros locais, apelando ao Irão que se una ao esforço norte-americano. "Destruímos o Estados Islâmico, matámos o líder al-Baghdadi. Era um monstro. Estava a tentar reconstruir o Califado, mas falhou. O Estado islâmico é um inimigo natural do Irão e devíamos trabalhar juntos nestas prioridades que partilhamos", disse. "Os Estados Unidos estão prontos para abraçar a paz" com o Irão, rematou.



O Irão tinha anunciado esta terça-feira ter 13 "cenários de vingança" possíveis para responder à morte do general Soleimani. O anúncio foi feito pelo chefe do conselho da segurança nacional do Irão, Ali Shamkhani. "Mesmo que apenas o mais fraco desses cenários reúna consenso, a sua implementação pode ser um pesadelo histórico para os americanos", terá afirmado Ali Shamkhani.



Em resposta, o presidente dos EUA declarou que o país estava pronto para enfrentar possíveis retaliações e atacar de volta. A base de al-Asad, atacada esta noite, foi visitada de surpresa por Donald Trump a 26 de dezembro de 2018.



A tensão na região aumentou desde que o general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, foi morto na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, ordenado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e apenas terminou quando Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.



O Irão prometeu vingança e anunciou no domingo que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas — Rússia, França, Reino Unido, China e EUA — mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.



No Iraque, o parlamento aprovou uma resolução em que pede ao Governo para rasgar o acordo com os EUA, estabelecido em 2016, no qual Washington se compromete a ajudar na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico e que justifica a presença de cerca de 5.200 militares norte-americanos no território iraquiano.



Com Lusa