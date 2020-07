Trump é o “primeiro” presidente racista dos EUA, diz Biden

O antigo vice-presidente de Barack Obama e candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, apelidou o presidente norte-americano e seu futuro concorrente à Casa Branca, Donald Trump, de "primeiro" presidente racista dos EUA, afirmando ser "absolutamente repugnante" a maneira como este lida com as pessoas de acordo com a sua cor da pele.

Durante uma receção organizada pelo Sindicato Internacional de Empregados de Serviço, Biden referiu que a maneira como Trump descreveu o novo coronavírus – de "vírus da China" – é apenas uma "extensão do seu racismo".

"A maneira como ele lida com as pessoas com base na sua cor de pele, a sua nacionalidade, de onde vêm, é absolutamente repugnante. Nenhum presidente norte-americano fez algo como isto. Nunca, nunca, nunca. Nenhum presidente republicano fez isto. Nenhum presidente democrata. Tivemos racistas e eles existem. Eles tentaram ser eleitos. Ele foi o primeiro", disse Biden, citado pela Associated Press.

Biden deu ainda a entender que Trump tem estado a usar o racismo "como uma cunha" para distrair norte-americanos da pandemia da Covid-19.

No entanto, muitos presidentes norte-americanos – incluindo o seu primeiro, George Washington – tinham escravos e o nome de Woodrow Wilson, o 28.º presidente dos EUA, será removido da Universidade de Princeton após ter apoiado a segregação de afro-americanos em várias agências federais do país.