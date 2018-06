O momento alto da cimeira foi um primeiro encontro de cerca 40 minutos entre os dois líderes, sem conselheiros e apenas com os tradutores.

O presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, garantem ter criado um "documento histórico" no decorrer da cimeira que juntou ambos os chefes de estado em Singapura. Apesar dos elogios de ambos os países, o conteúdo do documento ainda não foi tornado público. Para ambos, trata-se de um acordo "muito importante" que dará origem a uma "grande mudança".



"Este é um documento muito importante. Houve muito trabalho e boa vontade de ambos os lados. A nossa relação com a península coreana vai ser muito diferente daqui para a frente. Este encontro correu muito melhor do que estávamos à espera", disse Trump, uma conferência de imprensa conjunta, depois da reunião. Opinião secundada pelo líder do regime de Pyongyang, que deixou uma palavra especial ao homólogo. "Agradeço ao presidente Trump por possibilitar a realização desta reunião", disse Kim Jong-Un, dando a sua perspectiva do encontro: "Tivemos uma reunião histórica e decidimos deixar o passado para trás. O mundo vai testemunhar uma grande mudança".

O momento alto da cimeira foi um primeiro encontro de cerca 40 minutos entre os dois líderes, sem conselheiros e apenas com os tradutores. Posteriormente, as equipas dos EUA e da Coreia do Norte iniciaram uma reunião alargada. À chegada à sala onde o encontro decorreu, Trump mostrou-se confiante de que ele e Kim Jong-un iriam "resolver um grande problema, um grande dilema".

No início da histórica cimeira em Singapura, o Presidente dos Estados Unidos disse "não ter dúvidas" de que iria ter um "ótimo relacionamento" com o líder norte-coreano. "Antigos preconceitos e velhos hábitos têm sido obstáculos, mas superámos todos para nos encontrarmos aqui hoje", disse por sua vez vez Kim Jong-un.

A cimeira histórica começou com um histórico aperto de mão entre Donald Trump Kim Jong-un.

Este foi o primeiro encontro entre os líderes dos dois países depois de quase 70 anos de confrontos políticos no seguimento da Guerra da Coreia e de 25 anos de tensão sobre o programa nuclear de Pyongyang.

Este encontro histórico ocorre depois de, em 2017, as tensões terem atingido níveis inéditos desde o fim da Guerra da Coreia (1950-53), face aos sucessivos testes nucleares de Pyongyang e à retórica beligerante de Washington.

A cimeira começou pouco depois das 09h00 de terça-feira (02h00 em Lisboa), num hotel em Singapura, e resulta de uma corrida contra o tempo - com uma frenética actividade diplomática em Washington, Singapura, Pyongyang e na fronteira entre as duas Coreias -, em que houve anúncios, ameaças, cancelamentos e retratações surpreendentes.



Com LUSA