Após a forte queda registada na bolsa de Nova Iorque, o presidente dos EUA disse aos jornalistas na Pensilvânia que "A Fed está a cometer um erro. Creio que a Fed enlouqueceu".

O banco central norte-americano é "demasiado agressivo" na forma como está a ajustar a política monetária nos Estados Unidos, afirmou esta quinta-feira de novo o presidente norte-americano, Donald Trump.



Em declarações ao programa matinal Fox and Friends, Trump disse que quer que a Reserva Federal (Fed) "seja menos agressiva" porque está a cometer "um grande erro".



Já na quarta-feira à noite o presidente norte-americano tinha deixado críticas ao banco central após a forte queda registada na bolsa de Nova Iorque. "A Fed está a cometer um erro. Creio que a Fed enlouqueceu", disse Trump aos jornalistas em Erie, no estado da Pensilvânia, antes de realizar um comício.



Depois destas declarações o principal conselheiro económico de Trump, Larry Kudlow, explicou no canal televisivo CNBC que o presidente "não dita a política da Fed".



"Sabemos que a Fed é independente", sublinhou Kudlow, acrescentando que considera que o que ocorreu na quarta-feira foi "uma correcção normal num mercado que tem estado em alta".



A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão de quarta-feira com fortes e generalizadas baixas, na sua pior sessão em oito meses. Os três índices de referência perderam mais de 3%.



A queda foi atribuída a uma derrocada no sector tecnológico num contexto de forte subida das taxas de juro.



O rendimento das obrigações norte-americanas registou um aumento inesperado na semana passada, após declarações do presidente do banco central, Jerome Powell, sugerindo que a instituição vai continuar a subida gradual das suas taxas de juro de referência para evitar um sobreaquecimento da economia, que se tem mostrado particularmente dinâmica.



No final de Setembro, a Reserva Federal decidiu subir as taxas de juro em 25 pontos base, o terceiro aumento desde o início do ano.



A taxa dos fundos federais passou a ficar entre 2% e 2,25%, o nível mais elevado em 10 anos.



Pela primeira vez desde 2011, a Fed deixou de referir-se à sua política monetária como sendo "acomodatícia", sinónimo de uma política monetária com taxas de juro baixas para apoiar a recuperação económica.



A Fed prevê ainda aumentar as taxas mais uma vez em 2018 e três vezes em 2019.