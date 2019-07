Xenófobo e racista: com estas palavras foi criticado Donald Trump depois de ter endereçado alguns tweets a quatro mulheres congressistas. "É tão interessante ver congressistas democratas 'progressistas', que vieram originalmente de países cujos governos são uma catástrofe total e completa... a dizerem às pessoas dos Estados Unidos... como o nosso governo deve atuar", escreveu na rede social.





....and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019





Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos criticou os Democratas por defenderem "pessoas que falam tão mal do nosso país".





So sad to see the Democrats sticking up for people who speak so badly of our Country and who, in addition, hate Israel with a true and unbridled passion. Whenever confronted, they call their adversaries, including Nancy Pelosi, "RACIST." Their disgusting language..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019





De acordo com a Reuters, apesar de não ter mencionado nomes, Trump pareceu referir-se a quatro congressistas: Alexandria Ocasio-Cortez, de Nova Iorque; Ilhan Omar do Minnesota; Ayanna Pressley de Massachusetts; e Rashida Tlaib, do Michigan. Este grupo tem-se destacado como muito crítico de Trump.



Só Omar é que nasceu fora dos Estados Unidos. Em 1997, a sua família deixou a Somália com o estatuto de refugiados. "Senhor Presidente, o país de onde eu 'venho' e o país pelo qual todos juramos, são os Estados Unidos. Sente-se furioso porque não concebe uma América que nos inclua. Acredita numa América assustada para o seu saque."





You are angry because you can’t conceive of an America that includes us. You rely on a frightened America for your plunder.



You won’t accept a nation that sees healthcare as a right or education as a #1 priority, especially where we’re the ones fighting for it.



Yet here we are. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 14, 2019





Nancy Pelosi também defendeu as congressistas, e considerou que os comentários de Trump eram xenófobos.



Até do Reino Unido choveram críticas: o porta-voz de Theresa May considerou a posição de Trump "completamente inaceitável". "A primeira-ministra vê a linguagem usada para se referir a essas mulheres como completamente inaceitável", afirmou o porta-voz.