A mensagem foi dirigida ao líder iraniano que horas antes tinha afirmado que ao comprarem uma guerra com o Irão, os EUA estariam a comprar "mãe das guerras".



O presidente dos EUA, Donald Trump, deixou uma ameaça a Hassan Rohani, o líder do Irão, depois deste ter avisado o país norte-americano para que "não brincasse com a cauda do leão", garantindo que um conflito com Teerão seria "a mãe de todas as guerras". Trump não se deixou ficar e, através do Twitter, avisou que o Irão "vai sofrer consequências" caso continue a ameaçar os Estados Unidos.



"Para o presidente Rouhani: Nunca, nunca mais ameace os Estados Unidos ou vai sofrer as consequências que poucos na História sofreram antes. Já não somos um país que acata as suas palavras dementes de violência e morte. Tenha mais atenção!", escreveu o presidente na conta de Twitter, usando sempre letras maiúsculas na sua mensagem.





To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

Rouhani, durante uma reunião com vários diplomatas iranianos, dedicou algumas palavras ao presidente estado-unidense criticando-o por, num momento, "declarar a guerra" e depois "falar da vontade de apoiar o povo iraniano". "Não pode provocar o povo contra a segurança e os seus próprios interesses", disse ainda o presidente iraniano no seu comunicado.Rohani voltou a ameaçar que o Irão poderá vir a fechar o estreito estratégico de Ormuz, que controla o Golfo e por onde passa cerca de 30% do petróleo mundial que é transportado por via marítima. "Nós somos a garantia de segurança desse estreito desde sempre. Não brinquem com a cauda do leão porque vai arrepender-se", disse ainda Rohani. "A paz com o Irão será a mãe das pazes e a guerra com o Irão representará a , concluiu.O discurso do líder iraniano aconteceu poucas horas antes do esperado discurso de Mike Pompeo sobre o Irão, no qual o secretário de Estado dos Estados Unidos garantiu que os norte-americanos "não têm medo" de impor sanções "ao mais alto nível" ao regime de Teerão. Pompeo impeliu ainda todas as nações para que reduzissem as suas importações de petróleo iraniano para "perto de zero" até 4 de Novembro. Caso não o fizessem, poderiam enfrentar sanções por parte dos EUA.O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou a saída dos EUA do acordo internacional de 2015, que foi assinado com o objetivo de impedir que o Irão adquirisse armas nucleares, e fez regressar as sanções norte-americanas.