New York Times diz que indicação foi dada em Abril ao advogado da Casa Branca Don McGahn.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a um dos principais advogados da Casa Branca, Don McGahn, que queria ordenar a instauração de processos judiciais federais contra a democrata e candidata às presidenciais de 2016, Hillary Clinton, e contra o ex-director do FBI James Comey.



A notícia foi divulgada, esta terça-feira, pelo New York Times, que cita duas fontes próximas da conversa. McGahn, que deixou a Casa Branca em Outubro, terá respondido que não podia obrigar o Departamento de Justiça a processar alguém e que até mesmo o simples facto de pedir uma investigação a alguém seria ir longe demais.



Em reacção, segundo o NYT, McGahn pediu à equipa de advogados da Casa Branca que listassem as conseqüências de tal demanda. O jornal diz que não é claro se Trump leu o memorando, da mesma maneira que não se sabe qual o motivo que seria alegado para instaurar um processo.



Trump nunca escondeu a intenção de processar Clinton, a candidata que derrotou há dois anos na corrida presidencial, por esta ter usado um servidor privado para comunicar por email, o que viola as leis federais. Já sobre Comey, o presidente dos EUA acusou o antigo director do FBI de de ser mentiroso e de ter divulgado informação confidencial.



O advogado de McGahn disse à CNN que o seu cliente não comentaria nenhum conselho dado ao presidente, que "tem direito à confidencialidade". Ainda assim, William Burck acrescentou que o advogado desmentia semelhante ordem. "O presidente nunca, que McGahn tivesse conhecimento, ordenou a alguém que processasse Hillary Clinton ou James Comey."