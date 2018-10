A decisão foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, durante um comício em Elko, Nevada: a Casa Branca vai decretar a saída do tratado sobre armas nucleares assinado com a Rússia durante a Guerra Fria. Segundo o chefe de estado norte-americano, a culpa é de Moscovo que viola o acordo "há muitos anos" e, agora, os EUA devem apostar no desenvolvimento deste tipo de armamento.

O tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, sigla em inglês) foi assinado em 1987 pelos então presidentes norte-americano e soviético, Ronald Reagan e Mikhaïl Gorbachev, respectivamente. Entre outras coisas, previa que fossem eliminados os mísseis balísticos, nucleares inclusive, com alcance entre 500 e 5500 quilómetros.

"A Rússia não respeitou o tratado. Então, vamos colocar fim ao acordo e desenvolver as armas" nucleares, afirmou Trump, citado pela Agência France Presse, reforçando: "Eles violam-no há muitos anos".