O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, contestou esta quinta-feira o balanço de três mil mortos referentes ao furacão Maria, que no passado ano arrasou a região de Porto Rico. Trump acusou o Partido Democrata de inflacionar os números através de um estudo académico independente.

As críticas do presidente norte-americano surgem numa altura em que o próprio país se prepara para enfrentar um outro furacão, o Florence. Este deverá atingir a costa este ainda esta quinta-feira, no estado de Carolina do Norte.

De acordo com Trump, os Democratas terão aumentado o número de mortes em Porto Rico de maneira a que este fosse visto "da pior maneira possível", mas não apresentou qualquer prova para as suas afirmações.

No Twitter, como é hábito, o chefe de Estado afirmou: "3000 pessoas não morreram nos dois furacões que assolaram Porto Rico. Quando deixei a ilha, DEPOIS da tempestade afectar a região, haveria entre 6 a 18 mortes. À medida que o tempo passou, esse número não subiu muito mais. Depois, muito tempo depois, eles começaram a noticiar grandes números, como 3000."





3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...