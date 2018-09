O presidente norte-americano, Donald Trump, saudou este domingo o desfile militar organizado em Pyongyang "sem a tradicional exibição de mísseis nucleares", agradecendo ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, por essa iniciativa.

Milhares de soldados desfilaram em Pyongyang para assinalar o 70.º aniversário da Coreia do Norte, mas o regime não fez a habitual apresentação de mísseis balísticos intercontinentais, armas que levaram à imposição de várias sanções internacionais a Pyongyang. "É uma mensagem forte e muito positiva da parte da Coreia do Norte", escreveu no Twitter Donald Trump, considerando que o tema deste ano da parada militar foi "a paz e o desenvolvimento económico".

"Obrigado ao presidente Kim. Os dois vamos mostrar que todos estão errados", afirmou ainda. "Não há nada como um bom diálogo entre pessoas que se apreciam", acrescentou. A República Popular Democrática da Coreia foi proclamada a 9 de Setembro de 1948, três anos após a divisão da península por Washington e Moscovo, nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial.

Há dois dias, Trump indicou que espera uma nova carta pessoal do dirigente norte-coreano, mostrando-se optimista em relação ao diálogo com Pyongyang, após a cimeira com Kim no passado dia 12 de Junho, em Singapura. No final de Agosto, o presidente norte-americano cancelou uma visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, a Pyongyang, devido a progressos insuficientes após a cimeira.