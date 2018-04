Trump confirma encontro entre CIA e Kim Jong-Un

Reunião ocorreu a semana passada na Coreia do Norte, segundo um tweet do presidente dos EUA.

O presidente dos EUA, Donald Trump, confirmou que o director do CIA, Mike Pompeo, se reuniu com o líder da Coreia do Norte na semana passada. A revelação foi feita através de uma publicação no Twitter, onde defendeu que a desnuclearização será "uma coisa fantástica para o mundo, mas também para a Coreia do Norte".



"[O director do FBI] Mike Pompeo encontrou-se com Kim Jong-Un, na Coreia do Norte, na semana passada. A reunião foi muito tranquila e permitiu criar uma boa relação. Os detalhes para a cimeira [ndr: entre os dois presidentes] estão a ser tratados. A desnuclearização será algo fantástico não só para o mundo, como também para a Coreia do Norte!", escreveu sobre o encontro entre o futuro secretário de Estado norte-americano e o líder do regime de Pyongyang.



Esta foi a reunião de mais alto nível realizada entre os EUA e um líder da Coreia do Norte desde 2000, ano em que a secretária de Estado norte-americana Madeleine Albright conheceu Kim Jong-il, pai do actual líder, em Pyongyang.

O encontro já tinha sido de alguma maneira confirmado pela Casa Branca ao Washingtont Post, depois de Trump ter anunciado que existam contactos ao mais alto nível entre os dois países. "Em relação às conversações com Kim Jong-un: o presidente [Trump] disse que a administração tinha mantido contactos ao mais alto nível e acrescentou que não tinham sido directamente com ele", afirmou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Na mesma ocasião – após uma reunião com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe -, o líder da Casa Branca deu a "bênção" às Coreias do Norte e do Sul para que estas começam a discutir formalmente o fim da guerra entre os dois países.

A 27 de Abril deverá realizar-se uma cimeira entre o líder norte-coreano e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in. O encontro vai ser o terceiro entre a liderança dos dois países vizinhos, e vai decorrer na parte sul-coreana da zona desmilitarizada, em Panmunjom.

Nesta aldeia fronteiriça, situada na zona desmilitarizada que divide a península coreana, foi assinado o armistício da Guerra da Coreia (1950-53). Seul e Pyongyang continuam, tecnicamente, em guerra, uma vez que o armistício nunca foi substituído por um tratado de paz.