Trump autorizou a sua administração a começar a transição para a equipa de Biden

...fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

A Administração de Serviços Gerais informou Joe Biden que Donald Trump está preparado para começar o processo formal de transição de administrações, segundo o New York Times Administração de Serviços Gerais dos Estados Unidos apurou que o democrata Joe Biden é o "aparente vencedor" das eleições presidenciais, 'abrindo caminho' para a transição formal que estava a ser bloqueada pela administração Trump. Esta segunda-feira o estado do Michigan certificou a vitória de Biden.Apesar de ter reconhecido que tinha dado autorização à Administração de Serviços Gerais para dar início ao processo de transição, Donald Trump continua sem conceder a derrota nas eleições e diz que vai continuar "a lutar" e que acredita "que no final" irá conseguir a vitória nas eleições. De acordo com a Associated Press , Donald Trump deu instruções à sua equipa para cooperar na transição de administraçõesA inauguração presidencial ocorre a 20 de janeiro do próximo ano, a data em que Biden vai entrar na Casa Branca como presidente dos EUA.A contagem final do colégio eleitoral nos Estados Unidos deu a vitória a Joe Biden que conseguiu 306 votos, contra 232 de Donald Trump. O candidato democrata conseguiu 51% dos votos populares, contra 47,2% conseguidos pelo 45º presidente do país.

O presidente Trump tem somado sucessivas derrotas nos tribunais norte-americanas no seu esforço para travar a transição de poder para o candidato vencedor das eleições. A candidatura de Trump tinha tentado, sem sucesso, impugnar os resultados, por exemplo, na Geórgia e na Pensilvânia.



Joe Biden já começou a reunir a sua equipa para o ajudar no mandato presidencial dos próximos quatro anos. Já são conhecidas as suas escolhas para chefe da equipa da Casa Branca, o advogado e conselheiro de longa data, Ron Klain, e também a mulher que vai liderar a pasta do Tesouro: Janet Yellen, a primeira mulher a segurar a pasta de Secretária do Tesouro dos EUA.



John Kerry já confirmou estar na equipa de BIden e vai chefiar o combate às alterações climáticas, enquanto Antony Blinken vai liderar a diplomacia norte-americana. A pasta da Segurança Interna vai ficar a cargo de Alejandro Mayorkas.



A partir do momento em que Administração de Serviços Gerais reconhece a vitória de um candidato, este pode começar a aceder aos fundos federais para colocar a estratégia que delineou em curso. O primeiro grande objetivo de Biden será preparar uma equipa de combate à pandemia de covid-19.









, mas o ainda Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) promete continuar a lutar para reverter os resultados, que considera fraudulentos desde que foram conhecidas as primeiras projeções que apontavam para a vitória de Biden.