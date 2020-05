Trump diz que haverá vacina para a Covid-19 até ao final do ano

O presidente norte-americano, Donald Trump, mostrou-se esta sexta-feira esperançoso de que uma vacina para a Covid-19 apareça no mercado até ao final deste ano - ou até antes.





Em declarações a jornalistas nos jardins da Casa Branca, Trump apontou também que a lista de possíveis vacinas foi reduzida a apenas 14 candidatas possíveis. Num evento em que vários membros da sua administração usaram máscara, mas Trump não, o chefe de Estado norte-americano expressou o seu desejo de que uma vacina esteja disponível até ao final do ano, indicando que a sua administração mobilizará esforços para conseguir distribuir a vacina assim que ela exista.A promessa sobre uma vacina até ao final do ano foi também deixada por Moncef Slaoui, antigo executivo farmacêutico e líder na investigação do vírus da administração de Trump, sugerindo que "algumas centenas de milhões de doses de vacinas" serão distribuídas no final de 2020.Mesmo assim, Trump deixou a garantia de uma reabertura de serviços: "Estamos de volta, com ou sem vacina".

Trump desvendou ainda o véu sobre o novo projeto "Operação Ultra-Velocidade", do qual farão parte Moncef Slaoui e Gustave Perna, general norte-americano. "Adoraria se conseguíssemos fazê-lo até ao final do ano", afirmou Trump, descrevendo a operação como "grande e rápida".