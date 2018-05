Donald Trump anunciou hoje o fim do acordo nuclear com o Irão, aumentando para o nível máximo as sanções aplicadas a Teerão. "Anuncio hoje que os EUA vão retirar-se do acordo nuclear com o Irão", afirmou Trump na Casa Branca. "Dentro de momentos, assinarei um memorando presidencial para recolocar em prática as sanções dos EUA ao Irão. Vamos instituir o nível mais alto das sanções económicas. Qualquer nação que ajude o Irão na sua busca por armas nucleares também será sancionada fortemente pelos EUA. A América não voltará a ser refém da chantagem nuclear."



O acordo foi assinado em 2015 e desenhado para impedir Teerão de desenvolver armas nucleares. Foi uma das principais heranças de Barack Obama.

"Este foi um acordo unilateral horrível que nunca, nunca deveria ter sido feito", afirmou Donald Trump. "Não trouxe calma, não trouxe paz, e nunca o fará."

A decisão do presidente norte-americano deixa os EUA mais isolados em relação aos seus aliados europeus, que se comprometeram a respeitar o acordo de 2015. "Era possível conseguir um acordo construtivo na altura. Mas não aconteceu. Na base do acordo, estava uma ficção gigante em como um regime assassino desejava apenas um programa de energia nuclear pacífico."

A Rússia e a China também assinaram a declaração.

Segundo o The New York Times, Trump foi convencido duas vezes este ano por elementos da sua equipa a não sair do acordo nuclear com o Irão.

"Isto vai tornar os EUA muito mais seguros", garantiu Trump aos jornalistas, no fim da sua declaração.

O presidente norte-americano contou que o seu secretário de Estado, Mike Pompeo, está a caminho da Coreia do Norte para preparar a cimeira em que Trump se encontrará com Kim Jong-un. "Há planos a ser feitos, relações a serem construídas."