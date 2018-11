Decisão foi anunciada esta quarta-feira e terá sido o próprio presidente norte-americano a pedir a Sessions que abandonasse o cargo.

Sessions comunicou a sua retirada através de uma carta ao chefe de gabinete da Casa Branca, John Kelly. A missiva terá partido de um pedido expresso por parte de Trump. Na mesma, o agora ex-procurador-geral dos EUA congratula-se dos feitos enquanto estava no cargo e agradece a oportunidade ao presidente norte-americano. "O mais importante do meu tempo como procurador-geral é que restaurámos e defendemos a lei", escreveu Sessions.



A saída daquele que liderava a pasta da justiça na administração de Trump chega mais de um ano e meio depois de repreensões por parte de Trump, que continuamente o culpou pela investigação do procurador-especial Robert Mueller à alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas.



Questionado sobre a segurança de Sessions como procurador-geral no início desta quarta-feira, Trump referiu que preferiria responder acerca deste caso mais tarde. Num dos mais recentes comentários acerca de Sessions, o presidente norte-americano considerou mesmo que o procurador "nunca adquiriu controlo do Departamento da Justiça", chamando-o - em diversas ocasiões - de "idiota", "vergonhoso" e "confrangido".



Em Agosto deste ano, Trump queixou-se à imprensa de que a investigação sobre a ingerência russa nunca teria sido lançada se Sessions fosse um "verdadeiro" procurador-geral para a conseguir parar. Em resposta, Sessions considerou que, enquanto estivesse no lugar, "as acções do Departamento da Justiça não seriam influenciadas por considerações políticas".



Tomando controlo em Fevereiro do ano passado, Sessions havia sido instrumental em executar as promessas que Trump fez durante a campanha para as eleições de 2017, como os aspectos da imigração e da segurança na fronteira, a liberdade religiosa ou a violência nas ruas.