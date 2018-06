Donald Trump ameaçou este sábado parar com as exportações dos Estados Unidos para países que mantêm a aplicação de direitos aduaneiros a produtos norte-americanos.

O presidente dos EUA frisou que o país faria o necessário para haver relações comerciais "justas" com outros países, ameaçando cortar especialmente as exportações do sector agrícola, e classificou este cenário como "muito injusto", impondo-se contra as tarifas elevadas dos produtos norte-americanos que países como o Canadá e Índia cobram.

"Remover as tarifas, remover as barreiras não tarifárias e remover outros mecanismos" consubstanciaram a ideia de Trump, que defendeu afincadamente os interesses comerciais norte-americanos e afirmou que os dias em que outros países se aproveitavam comercialmente dos EUA tinham acabado.

Em causa está, entre outras, a imposição de taxas aduaneiras às importações dos Estados Unidos de aço e alumínio pela União Europeia, Canadá e México. O presidente anunciou, já no final de Maio, que os EUA iam cobrar tarifas de 25% no caso do aço e de 10% no alumínio, alegando implementar esta medida por motivos de "segurança nacional".

Esta medida proteccionista de Donald Trump causou revolta no grupo dos sete países mais industrializados do mundo. Na véspera da cimeira, os membros do G7 anunciaram que iriam confrontar Trump com esta decisão de aumentar as tarifas.

A cimeira do G7 em Charlevoix, na província canadiana do Québeque, termina este sábado e ficou marcada pelas duras declarações que a antecederam e o clima de tensão presente durante o encontro.

Além da questão das tarifas aduaneiras, foi discutido outro tema fracturante: o retorno da Rússia ao grupo, defendido por Trump, e o abandono do acordo nuclear com o Irão. Trump afirmou que "os Estados do G7 estão decididos a controlar as ambições nucleares" de Teerão.



Trump já abandonou a cimeira para se preparar com o encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e garantiu que as reuniões do encontro do G7 foram positivas.

Após a sua finalização, a cimeira do G7 terá um documento final sobre possíveis acordos e mantém-se a grande interrogação se este será assinado pelos sete países.