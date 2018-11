Donald Trump tem recusado aceitar o envolvimento do príncipe herdeiro no caso da morte do jornalista, na embaixada da Arábia Saudita em Istambul.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, agradeceu hoje à Arábia Saudita por ajudar a reduzir o preço do petróleo no mercado mundial, depois de ter feito um apelo nesse sentido, na passada semana.



"Os preços do petróleo estão a cair. Ótimo!", escreveu Donald Trump no Twitter, mencionando a queda de 82 para 54 dólares por barril.



"Obrigado à Arábia Saudita, mas vamos descer ainda mais!", saudava o Presidente dos EUA, dizendo que esta notícia é como "uma descida de impostos para a América e para o Mundo".





Oil prices getting lower. Great! Like a big Tax Cut for America and the World. Enjoy! $54, was just $82. Thank you to Saudi Arabia, but let’s go lower! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2018

Na passada semana, Trump tinha pedido para que o governo de Riade ajudasse a manter o preço do petróleo em "níveis razoáveis".As manifestações de satisfação acontecem no dia seguinte a administração Trump ter manifestado o seu apoio ao governo saudita, no meio da turbulência provocada pelo caso do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, em outubro.Donald Trump tem recusado aceitar o envolvimento direto do príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman, no caso da morte do jornalista, na embaixada da Arábia Saudita em Istambul."Podemos nunca saber todos os factos sobre o assassínio de Jamal Khashoggi", um "crime terrível que o nosso país não perdoa", disse Trump.O Presidente dos EUA, no entanto, considera que "não há provas irrefutáveis" sobre o envolvimento de Salman, repetindo que a Arábia Saudita é um "importante aliado" dos EUA.