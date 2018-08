Trump disse ainda ter uma "grande química" com Kim Jong Un: "Gosto dele. Ele gosta de mim", disse. "Não há mísseis balísticos no ar, há muito silêncio… Tenho uma relação muito boa com o líder Kim e acho que é isso que mantém [o acordo]", disse o presidente dos EUA sobre o homem a quem chegou a chamar, jocosamente, rocket man (homem foguete).



O presidente dos EUA, Donald Trump, admitiu, em entrevista à agência noticiosa Reuters, que "provavelmente" irá voltar a encontrar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-Un numa tentativa de o convencer a abdicar de armas nucleares.Trump encontrou-se pela primeira vez com Kim em Junho deste ano, em Singapura. O republicano revelou acreditar que a Coreia do Norte já deu alguns passos no sentido da desnuclearização e que há actualmente "muita coisa boa a acontecer" no país, apesar de apontar o dedo à China, que acusa de não estar a ajudar tanto quanto poderia devido à guerra comercial com os EUA.O presidente norte-americano congratulou-se ainda pelo facto de ter enfrentado o desafio norte coreano apenas há um ano e meio e ter já muitos resultados positivos enquanto os seus antecessores lidaram com o assunto durante 30 anos. "Acabei com os testes nucleares [da Coreia do Norte]. Acabei com os testes de mísseis", enumerou, afirmando ainda: "O Japão está radiante. O que vai acontecer? Quem sabe".Quando questionado sobre se haverá outra reunião com o líder norte-coreano, Trump foi evasivo: "Provavelmente haverá, mas não quero comentar."Na cimeira de Singapura,Kim acordou, em termos gerais, que iria trabalhar nadesnuclearização da península coreana, mas a Coreia do Norte ainda não deu nenhuma indicação de que estaria disposta a abdicar das suas armas de forma unilateral, tal como a AdministraçãoTrump pediu, apesar de ter, aparentemente, desmantelado uma zona de testes.