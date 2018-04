Num comício organizado sob o seu lema de campanha "Make America great again", o presidente dos EUA disse que a culpa é dos antigos líderes.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje, num comício no Michigan, que os países europeus criaram a União Europeia para se "aproveitar" dos Estados Unidos.



Falando a simpatizantes num comício organizado sob o seu lema de campanha "Make America great again", e citado pela agência Efe, Trump afirmou que "a União Europeia foi formada para aproveitar-se dos Estados Unidos, mas não os culpem a eles".



"Não culpem Xi [líder chinês] nem o primeiro-ministro Abe [Japão], não os culpem por aproveitar-se de nós. Eu culpo os antigos presidentes e os antigos líderes do nosso país", afirmou.



As acusações do Presidente norte-americano ocorreram poucos dias depois de receber, na Casa Branca, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o Presidente francês, Emmanuel Macron.



Os dois líderes europeus deslocaram-se a Washington com o objectivo de tentar convencer Trump a tornar permanente a excepção da União Europeia da aplicação das tarifas alfandegárias de 25 % para as importações de aço e de 10 % para as de alumínio.



A excepção actualmente existente termina a 1 de Maio, pelo que o Presidente norte-americano terá de decidir se a mantém ou se aplica também à União Europeia as novas tarifas.



Macron e Merkel também tinham como objectivo, nas suas deslocações a Washington, convencer Trump a não abandonar o acordo nuclear com o Irão, assinado em 2015.



Em Janeiro, o líder norte-americano ameaçou retirar-se do acordo se os países europeus que o subscreveram -- França, Alemanha e Grã-Bretanha -- não negociassem consigo um documento paralelo que corrigisse os "defeitos" do original.



Trump deverá anunciar se mantém os Estados Unidos no acordo ou não a 12 de maio.