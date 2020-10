Trump abandonou entrevista com 60 Minutos a meio

...Everyone should compare this terrible Electoral Intrusion with the recent interviews of Sleepy Joe Biden! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020

Donald Trump abandonou abruptamente uma entrevista com Lesley Stahl, do programa 60 Minutos, da CBS News, e atacou, através das redes sociais, a jornalista, ameaçando ainda publicar a entrevista antes de esta ser transmitida pela estação televisiva no domingo.De acordo com a CNN, durante 45 minutos a jornalista e o presidente estiveram sentados para uma entrevista muito centrada na pandemia de coronavírus e na forma como a Casa Branca lidou com a pandemia. Passados esses 45 minutos, o Presidente dos Estados Unidos da América decidiu que a cadeia televisiva já tinha material suficiente e que era altura de terminar a entrevista.O presidente veio para as redes sociais acusar a CNN e, em particular, a jornalista Lesley Stahl de terem preparado uma entrevista "falsa e tendenciosa", ameaçando ainda que a iria publicar antes de domingo, data em que supostamente devia passar, na CBS. "Estou a considerar publicar a minha entrevista com Lesley Stahl, do 60 Minutos, antes do tempo de antena! Isso será feito para que todos possam ter uma ideia do que é uma entrevista falsa e tendenciosa", escreveu o presidente norte-americano no Twitter.Numa diatribe de tweets, Trump insinuou ainda que os jornalistas eram todos favoráveis a Joe Biden, o candidato democrata às eleições, e que lhe eram prejudiciais. "Todos deviam comparar esta terrível intrusão eleitoral com as recentes entrevistas do Joe 'Dorminhoco' Biden", afirmou.Trump publicou ainda um vídeo de Stahl a conversar com a sua equipa sem máscara, depois da entrevista com o presidente. No entanto a CNN garante que a jornalista de 78 anos utilizou sempre máscara enquanto esteve na Casa Branca e que apenas a tirou para a entrevista com Donald Trump, não especificando de quando terá sido aquela filmagem e em que contexto.Já num comício em Erie, na Pensilvânia, o presidente voltou a atacar a jornalista que abandonou, dizendo aos seus apoiantes: "Têm de ver o que fizemos ao 60 Minutos, vão divertir-se muito".O próximo episódio do 60 Minutos, que será transmitido domingo nos Estados Unidos, além da entrevista a Donald Trump, terá também duas entrevistas separadas, que já foram gravadas, com o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, e com a sua "vice", Kamala Harris.