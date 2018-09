A ordem data de 11 de Setembro e foi emitida pelo juiz instrutor após Marine Le Pen ser acusada de difundir "imagens violentas" - em 2015, Le Pen partilhou no Twitter fotografias de execuções do Daesh, com um soldado sírio, vivo, esmagado pelas lagartas de um tanque, um piloto jordano queimado vivo numa jaula e o corpo decapitado do jornalista norte-americano James Foley. O juiz ordenou a realização de um exame psiquiátrico "no mais breve prazo".

"Eu achava que era legítimo, mas não! Por denunciar os horrores do Daesh [o grupo 'jihadista'] em tweets, a 'justiça' submete-me a perícia psiquiátrica! Até onde é que eles irão?", disse a líder da União Nacional.