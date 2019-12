Tribunal ordena Facebook a reativar conta de partido italiano neofascista

Um tribunal de Roma decidiu esta quinta-feira que o Facebook deve reativar de imediato uma conta do partido italiano neofascista CasaPound e pagar 800 euros por cada dia que a conta esteve desativada, escreve o The Guardian.De acordo com os meios locais, a rede social de Mark Zuckerberg fechou a página, que contava com 240 mil seguidores, no início de setembro. Também a página de Instagram do partido foi desativada."Pessoas ou organizações que espalham ódio ou que atacam outros com base no que são não terão espaço no Facebook ou no Instagram . As contas que removemos violam esta política e não vão mais estar presentes [nas redes sociais]", disse, na altura, um porta-voz do Facebook à agência de notícias Ansa.Esta quinta-feira, um porta-voz da empresa disse que o Facebook está a par da decisão do tribunal e que a iriam "analisar cuidadosamente".Segundo a decisão do tribunal, companhia deverá ainda pagar 15 mil euros em despesas legais. O juiz defendeu que sem o Facebook o partido estava "excluído (ou extremamente limitado) do debate político italiano".O CasaPound foi fundado no final dos anos 90 como um clube de bebidas pró-Mussolini, explica o jornal britânico. Foi nomeado em homenagem ao poeta Ezra Pound, conhecido pelas crenças fascistas e antisemitas. O partido apoia "uma variante democrática do fascismo" mas foi já acusado de encorajar violência e rascismo.Em novembro deste ano, dois antigos membros do partido foram condenados de uma violação em grupo a uma mulher na região de Viterbo.