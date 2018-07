O tribunal de Porto Alegre aceitou o pedido de habeas corpus e ordenou a libertação imediata do ex-presidente do Brasil.





Lula da Silva, que estava detido para cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, será libertado brevemente após o tribunal de Porto Alegre (TRF-4) ter aceitado o pedido de habeas corpus e ordenado a sua libertação imediata.



O pedido foi feito pelos deputados do Partido dos Trabalhadores brasileiro (PT) Wadih Damous, Paulo Pimenta e Paulo Teixeira, na sexta-feira passada. Os políticos arguiram que não existe fundamento jurídico para a prisão do ex-presidente do Brasil.



O juiz desembargador Rogério Favreto deu razão aos argumentos e ordenou a libertação com urgência de Lula da Silva.





A notícia está a ser avançada pela Folha de São Paulo, que refere também que os referidos deputados estão de momento na sede da Polícia Federal para assegurarem que a ordem judicial será cumprida.

O mesmo jornal recorda que Favreto tem algumas ligações ao político brasileiro: o juiz foi filiado do partido PT durante 20 anos e ocupou cargos no governo de Lula da Silva. O mesmo juiz, porém, acusou o colega de profissão Sérgio Moro de "parcialidade política" e defendeu a abertura de um processo disciplinar contra o juiz, que na altura liderava o processo Lava-Jato.