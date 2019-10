Um tribunal de Estocolmo absolveu esta quinta-feira os três polícias acusados de matar um jovem com síndrome de Down em agosto de 2018. Os agentes estavam acusados de negligência e má conduta após terem disparado 25 tiros contra Eric Torell, de 20 anos, que se encontrava a brincar com uma arma falsa.

"Pode ser fora do normal que a polícia tenha disparado 25 tiros de uma vez. Mas nem a investigação médica nem a investigação técnica conseguiram determinar a ordem dos tiros ou os movimentos detalhados do homem e a posição em que foi atingido", disse, em comunicado citado pelo The Guardian, o conselheiro-chefe do tribunal – que justificou não ter ficado provado que a polícia usou força letal de forma errada.

O julgamento centrou-se no facto de os polícias terem ou não disparado dois tiros fatais após o homem ter virado costas – deixando assim de ser uma ameaça. Uma quarta agente, que disparou todas as balas que tinha na arma durante o incidente, não foi acusada por ter sido considerado que atuou enquanto Torell era ainda uma ameaça.

No ano passado, a polícia sueca matou a tiro seis pessoas, o que tem gerado polémica relativamente ao uso de força policial.

No dia 2 de agosto de 2018, Eric Torell levou uma arma de brincar do seu quarto e foi para a rua. Devido à sua condição de saúde, o jovem movia-se de forma lenta e atrapalhada. De acordo com a mãe, comportava-se como uma criança de três anos e apenas dizia uma palavra: "mãe".

Pessoas que se encontravam na rua naquela manhã avisaram as autoridades que um homem estava armado. Os agentes pensaram que poderia tratar-se de um suspeito que tinha já perpetrado ataques violentos e assumiram estar a lidar com um potencial assassino. No entanto, esse homem tinha já sido detido meses antes e aguardava julgamento.

Ao chegar ao local, a polícia encontrou o pai de Eric, que estava na rua à procura do filho. Falaram, mas não perceberam que estavam à procura da mesma pessoa. Eric morreu no local.

"Espero que se aprenda uma lição e que se olhe para a frente para perceber o que é necessário mudar para proteger as nossas crianças com deficiências de desenvolvimento e intelectuais", disse aos meios de comunicação locais a mãe de Eric, Katrina Söderberg.