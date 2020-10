As autoridades de saúde do estado do Minnesota reportaram três surtos de Covid-19 ligados a ações de campanha de Donald Trump, em setembro. Estes três surtos significam, pelo menos 23 casos de infeção detetados num comício em Bemidji, a 18 de setembro, um discurso do vice-presidente Mike Pence, a 24 de setembro, em Minneapolis; e um comício em Duluth onde esteve Trump, a 30 de setembro, avança a CNN Para o estado do Minnesota um surto resulta de dois ou mais casos que têm origem ao mesmo tempo no mesmo espaço e que a investigação epidemiológica estabelece que houve transmissão pessoa-a-pessoa. Uma definição igual à portuguesa.Ainda assim os especialistas de saúde referem que é muito difícil apontar o dedo a um único evento como a causa de uma infeção, ainda para mais num cenário de aumento da transmissão na comunidade. No entanto, são unânimes a considerar que este tipo de eventos não são uma boa prática de saúde pública, por permitirem a reunião no mesmo espaço de milhares de pessoas.O comício em Bemidji realizou-se num hangar de um aeroporto. Pelo menos 2.000 pessoas estiveram presentes. Aqui, as autoridades de saúde encontraram 16 casos de Covid-19, dos quais dois tiveram de ser hospitalizados.No discurso de Mike Pence, a 24 de setembro, e onde esteve também presente a filha do presidente Ivanka Trump, foram registadas três infeções. O evento aconteceu dentro de uma sala do hotel InterContinental.No comício onde esteve Donald Trump, em Duluth, foram identificados quatro casos.