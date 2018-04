Três pessoas morreram em tiroteio no Tennessee

Autor dos disparos terá sido um homem nu que abriu fogo no local. Pelo menos outras quatro pessoas ficaram feridas.

Três pessoas morreram e pelo menos outras quatro ficaram feridas na sequência de um tiroteio numa casa de waffles em Nashville, no estado do Tennessee, nos EUA.



As autoridades norte-americanas confirmaram o incidente que ocorreu por volta das 03h30 (hora local). O autor dos disparos terá sido um homem nu de aparência caucasiana que abriu fogo no local.



O homem pôs-se em fuga e a polícia está a investigar o crime. Um dos clientes que se encontrava no local terá tentado impedir que o homem disparasse, mas sem sucesso.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. <a href="https://t.co/duoWCo5fC0">pic.twitter.com/duoWCo5fC0</a></p>— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) <a href="https://twitter.com/MNPDNashville/status/988011270384312323?ref_src=twsrc%5Etfw">22 de abril de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>