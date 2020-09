Quatro feridos em ataque junto à antiga sede do Charlie Hebdo em Paris

Intervention de police en cours secteur Richard Lenoir à #Paris11.

Évitez le secteur. — Préfecture de Police (@prefpolice) September 25, 2020

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com faca junto à antiga sede do Charlie Hebdo, em Paris, França. Entre os quatro feridos, dois encontram-se em estado grave. De acordo com o France24, o suspeito está em fuga.Segundo o primeiro-ministro Jean Castex, estão a ser procuradas duas pessoas.O ataque ocorreu junto ao boulevard Richard-Lenoir. Foi criado um cordão de segurança junto à antiga sede do jornal satírico.Foi convocada uma reunião de crise.