Três caçadores furtivos foram mortos na quarta-feira após entrarem ilegalmente num parque nacional, no Quénia, para matar elefantes.

Os caçadores, alegadamente do Uganda, entraram no parque Mount Elgon para tentar roubar as presas de marfim dos animais. Três caçadores foram mortos pelas autoridades do parque – encarregues de proteger os animais – e outros dois ficaram feridos, conseguindo fugir.

"Os oficiais estavam numa patrulha de segurança dentro do parque quando encontraram cinco caçadores furtivos, dois deles armados", informou o Kenya Wildlife Service em comunicado.

Apesar de a caça furtiva ser proibida no Quénia desde 2012, continua a ser um problema. No ano passado, 69 elefantes e nove rinocerontes foram mortos por caçadores furtivos.

Por ano, mais de 33 mil elefantes são mutilados – apesar da proibição de venda e compra de marfim em vigor desde 1997. As presas são depois utilizadas para objectos de decoração e jóias, sendo a China o maior comprador de marfim.

Em Junho, três rinocerontes foram encontrados mortos, sem os cornos, no parque nacional de Meru, também no Quénia.