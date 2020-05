O vídeo da reunião ministerial que tem sido apresentado como prova da alegada interferência do presidente brasileiro Jair Bolsonaro na Polícia Federal é marcado pela utilização de uma linguagem agressiva e repleta de palavrões. Os temas abordados durante a reunião foram a pandemia da covid-19, o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal. Numa análise, a Globo refere que Bolsonaro utilizou 38 palavrões durante as duas horas. Todos os restantes participantes usaram oito.O palavrão mais utilizado por Bolsonaro foi "porra", que proferiu oito vezes. "Tem que se preocupar com a questão política, e a quem de direito, tira a cabeça da toca, porra! Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não", pode-se ouvir o presidente, dirigindo-se para os presentes.Em segundo lugar, o palavrão mais utilizado pelo líder brasileiro foi "bosta". Sete vezes, incluindo: "O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso", afirmou o presidente, culpando todos os governadores que lhe fizeram oposição durante a crise sanitária que afeta o Brasil.Bolsonaro recorreu também ao palavrão "merda" mais do que uma vez. Cinco, na verdade. Usou ainda o termo "putaria" (quatro vezes), "puta que o pariu" (duas) e "filho da puta" (duas).Durante a reunião o ministro da economia brasileiro, Paulo Guedes, o ministro da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, usaram também palavrões, embora em menor número.O vídeo foi divulgado na quinta-feira pelo STF, e destacam-se palavrões e injúrias por parte de Bolsonaro a ministros e a ameaça demissão "generalizada" por parte do Presidente a quem não adotasse a defesa de assuntos defendidos pelo Governo.No Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse ainda que o conteúdo do vídeo é espontâneo e que não está preocupado se a sua divulgação o levará à reeleição ou não."Não estou preocupado, nunca estive. Dou um conselho: quer o caminho do fracasso? Diga sim a todo o mundo e pense em reeleição", afirmou o mandatário.Na avaliação de Sergio Moro, além dos vídeos, outras provas por ele apresentadas mostram que Bolsonaro tentou interferir na polícia."A verdade foi dita, exposta em vídeo, mensagens, depoimentos e comprovada com factos posteriores, como a demissão do diretor-geral da Polícia Federal e a troca na superintendência do Rio de Janeiro. Quanto a outros temas exibidos no vídeo, cada um pode fazer a sua avaliação", escreveu Moro na rede social Twitter.A reunião ministerial em causa ocorreu em 22 de abril, dois dias antes da renúncia de Moro, quando denunciou "pressões inaceitáveis" por Bolsonaro em relação à Polícia Federal, um órgão autónomo subordinado ao judiciário, embora o seu diretor seja nomeado pelo Presidente da República."O Presidente disse-me, mais de uma vez, expressamente, que ele queria ter uma pessoa do contacto pessoal dele [para quem] ele pudesse ligar, [de quem] ele pudesse colher informações, [com quem] ele pudesse colher relatórios de inteligência. Seja o diretor [da Polícia Federal], seja um superintendente", declarou Moro na ocaisão, ao anunciar a sua demissão.