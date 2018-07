Os quatro mergulhadores (um deles, um médico) que ainda estavam dentro da gruta de Tham Luang, na Tailândia, já saíram. A confirmação foi dada pela Marinha no Facebook e depois foi partilhada uma imagem dos quatro heróis, que estiveram junto das crianças durante vários dias.Os quatro mergulhadores ajudaram as crianças a sair da gruta e eram os últimos elementos da equipa de resgate que ainda se mantinham dentro do local. Demoraram cerca de duas horas e 40 minutos a sair do complexo de cavernas, depois de ter sido anunciado o salvamento com sucesso das quatro crianças e do treinador retirados hoje.A sua saída do local já foi confirmada por Narongsak Osottanakorn, que chefiou as operações de resgate.Os 12 rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho.Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem. O acesso ao local onde ficaram encurralados só é possível via mergulho, através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes.