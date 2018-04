Garantia foi dada pelo secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), garantiu hoje que todos os seus membros apoiam o ataque dos Estados Unidos, França e Reino Unido contra a Síria.



A garantia foi dada depois de uma reunião do Conselho do Atlântico Norte, o principal organismo decisivo da NATO.



O secretário-geral já tinha reagido esta manhã, em nome próprio, aos ataques: "Vão reduzir a capacidade do regime de atacar de novo o povo da Síria com armas químicas", considerou.



No ataque ocorrido esta madrugada, foram disparadas munições de navios e de aeronaves dos três países. Entre elas, cerca de 100 mísseis-cruzeiro Tomahawk.