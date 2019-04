A Praça Altamira, no centro de Caracas, foi o palco escolhido pelo autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, garantir que não há volta atrás no golpe de estado militar que diz estar em curso no país, com o objetivo de fazer cair o regime de Nicolas Maduro. Uma situação que o presidente de estado garante estar longe de ser realidade.

As imagens demonstram uma praça cheia. De megafone na mão, Guaidó disse, citado pela página da oposição Centro de Comunicación da Presidencia, que "a maioria está nas ruas da Venezuela a pedir mudança". "Hoje os militares põem-se do lado da Constituição. Hoje estamos aqui e vamos ficar a resistir aqui. Pedimos aos restantes militares que se juntem a estes protestos, ficaremos aqui à espera que se juntem", acrescentou, dizendo ter a seu lado "majores, generais e coronéis". "Toda a Venezuela para as ruas", acrescentou.

Em Altamira, Guaidó estava acompanhado do comandante do destacamento 432 da Guarda Nacional Bolivariana, o tenente-coronel Ilich Sánchez que, além de apelar aos outros militares que se juntem ao golpe, garantiu que existem muitos militares que acompanham o autoproclamado presidente interino mas que foram "travados pela política de terror". "Só queremos viver em paz", acrescentou o representante daquela que é uma força muito próxima do regime e a que mais terá recorrido à violência nas manifestações antigovernamentais. "Repito, não queremos confrontos. Apenas estamos aqui com as armas da República para garantir a segurança do povo venezuelano. Tivemos a informação de que viriam civis armados para agredir o povo venezuelano. É só por isso que estamos aqui com as nossas armas e equipamentos", explicou.

O decorrer dos acontecimentos não demove o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, que rejeita que esteja a perder o controlo do país. "Venceremos", garantiu o chefe de estado na primeira mensagem publicada no Twitter. "Nervos de aço! Falei com os comandantes de todas as Regiões de Defesa Integral e de Zonas de Defesa Integral do país que manifestaram a sua lealdade ao povo, à constituição e à pátria. Apelo ao máximo de mobilização popular para garantir a vitória da paz. Venceremos!", disse.

Esta terça-feira, Juan Guaidó anunciou que os militares deram "finalmente de vez o passo" para o acompanhar e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do governo de Maduro. "O 1 de maio, o fim definitivo de usurpação começou hoje", disse num vídeo publicado na sua conta na rede social Twitter, no qual está acompanhado por um grupo de soldados na base de La Carlota, a leste de Caracas.

Para o governo, trata-se de um golpe de estado de "um reduzido grupo de militares traidores" que estão a ser neutralizados. "Informamos o povo da Venezuela que neste momento estamos a enfrentar e desativar um reduzido grupo de militares traidores que se posicionaram no Distribuidor Altamira (leste de Caracas), para promover um golpe de Estado contra a Constituição e a paz da República", anunciou o ministro venezuelano de Comunicação e Informação na sua conta do Twitter.

Já depois de ter sido anunciado o golpe de estado militar, Leopoldo López, um dos principais rostos da oposição a Maduro, apareceu junto a Guaidó, num sinal que fora libertado. O dirigente foi condenado a mais de 14 anos de prisão que cumpria em sua casa, pelos incidentes durante uma manifestação da oposição em 2014. Guaidó disse que López foi posto em liberdade por funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência (Sebon, serviços secretos), que cumpriram a sua "ordem", após lhes ter oferecido "amnistia e garantia de indultos".

Informações dos media locais revelam que o acesso à Internet e às redes sociais foram estão a sofrer problemas. Nas ruas de Caracas, vivem-se momentos de tensão com relatos de uso de gás lacrimogéneo contra os apoiantes do golpe. Com o aumentar de pessoas nas ruas, o governo colocou carros militares nas ruas. Durante os confrontos, filmados pelas televisões, foi possível ver um carro blindado contra os opositores, atropelando várias pessoas. Posteriormente, chamaram os esquadrões motorizados, conhecidos pelos seus atos violentos, para controlar os manifestantes.

O Governo português pré-ativou os mecanismos de apoio aos portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela, na sequência das movimentações militares naquele país, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Recomendando aos portugueses na Venezuela que "tomem as medidas de segurança indispensáveis nesta altura", Santos Silva adiantou que, para já, ainda não há pedidos de apoio de portugueses. Nos consulados de Caracas e Valência estão inscritos 180 mil portugueses e luso-descendentes, segundo dados do Governo português.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou presidente interino e declarou que assumia os poderes executivos do chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro.

Guaidó contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres, o que não aconteceu até agora. A maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, também reconheceram Guaidó como presidente interino.

Nicolás Maduro, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de estado liderada pelos Estados Unidos.