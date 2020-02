Odiava estrangeiros, defendia ideias radicais e difundia teorias da conspiração. Estas eram algumas das características de Tobias R., identificado como sendo o autor do atentado terrorista em Hanau, na Alemanha, esta terça-feira. O assassino matou nove pessoas que estavam em cafés frequentados principalmente por cidadãos do Médio Oriente. Foi encontrado morto num apartamento, onde se encontrava outro cadáver. As autoridades suspeitam que se trata da mãe, que terá sido morta pelo filho.

Foi nesta casa que, segundo o ABC, as autoridades encontraram um manifesto de 27 páginas onde Tobias R. justificava a eliminação de várias etnias, defendendo que sua existência era "um erro fundamental". Como tal, defendia, não bastava não permitir misturas étnicas: alguns povos deviam ser "completamente destruídos". Mostrava-se especialmente agressivo contra cidadãos turcos e de países árabes, sendo que também criticava nacionalidades asiáticas, grupos étnicos do norte de áfrica e israelitas.

Com 43 anos, vivia com a mãe de 72. Era formado em administração de empresas e trabalhou na banca – mas era na Internet que passava grande parte das horas, a alimentar as suas opiniões radicais e de caratér xenófobo, além de teorias da conspiração. Uma delas defendia que estava a ser vigiado por poderes obscuros desde que nasceu. Quem o investigava? "Uma organização que funciona dentro de um serviço secreto mas que não usa oficialmente esse nome", explicava, segundo o jornal espanhol.

Esta quinta-feira, as autoridades revelaram que estava a ser analisada uma gravação que se refere a uma "teoria de conspiração sobre maus tratos a crianças nos Estados Unidos". Estes seriam perpetrados em bases militares subterrâneas onde se praticaria o "culto do diabo".

"Não percebo porque tenho que encontrar estrangeiros nas ruas do meu próprio país", defendia o nacionalista, acrescentando sempre: "se não os podemos expulsar, eliminamo-los".