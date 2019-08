Tiroteio no Ohio faz nove mortos horas após tragédia no Texas

Nove pessoas morreram durante a madrugada deste domingo na cidade americana de Dayton, Ohio, na sequência de um tiroteio. A polícia confirmou, através do Twitter, que o atirador foi abatido e que outras 16 pessoas ficaram feridas.

Este tiroteio ocorreu poucas horas depois da tragédia no Texas que tirou a vida a pelo menos 20 pessoas.





#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries.