Tiroteio dentro de catedral no Brasil faz seis mortos

O atacante terá entrado numa catedral do estado de São Paulo e disparado sobre oito pessoas que estavam a rezar no local.

Um tiroteio na Catedral Metropolitana de Campinas fez esta terça-feira cinco mortos em São Paulo, no Brasil.



De acordo com a imprensa brasileira, um homem terá entrado na igreja e disparado sobre oito pessoas que estavam a rezar no local, pouco depois de uma missa ter acabado. Quatro pessoas morreram e as outras quatro foram socorridas.



De acordo com a polícia brasileira, os agentes terão depois entrado na igreja e disparado sobre o homem. Este terá caído ao chão e cometido suicídio. O responsável pelo policiamento na região, Hamilton Caviola Filho, referiu que o suspeito não terá começado a disparar sobre as pessoas imediatamente após chegar à igreja.

"Ele estava sentado, parado e quando se levantou começou a atirar nas pessoas", afirmou ao jornal brasileiro Estadão.



Através de uma nota, a Arquidiocese de Campinas informou que a catedral continua fechada e que ainda não é conhecido o motivo do crime. A catedral, situada no centro da cidade de Campinas, fica numa das ruas mais movimentadas do estado de São Paulo.



Várias testemunhas no local dizem ter ouvido mais de 20 tiros. "Ouvimos muitos tiros, mais de 20. Só entendi o que estava a acontecer quando as pessoas entraram a correr e a gritar dentro da loja", afirmou ao jornal brasileiro a gerente de uma loja próxima da catedral.



(actualizado às 17h42)