Tiroteio na Holanda faz três mortos e um ferido grave

Um tiroteio numa casa da cidade de Dordrecht, na Holanda, fez pelo menos três mortos numa habitação, com uma quarta pessoa a ficar gravemente ferida.De acordo com o jornal holandês de Telegraaf, o suspeito é um polícia que terá tentado tirar a vida a três familiares. Dois morreram e o terceiro ficou gravemente ferido, com o homem a suicidar-se de seguida.

O porta-voz da polícia, Wim Hoonhout, afirmou que na origem do tiroteio devem ter estado "desavenças familiares", não avançado mais informações.

Há ainda um forte aparato policial, vários bombeiros e dois helicópteros de socorro no local.



O bairro está parcialmente fechado de acordo com o jornal De Telegraaf.

O presidênte da câmara Wouter Kolff fala de um "tiroteio muito violento".



"Estou muito emocionado e simpatizo enormemente com todos os envolvidos", afirma dizendo que mais tarde se deslocará ao local.





Eerder vanavond heeft zich een zeer heftig schietincident voorgedaan in Dordrecht. Ik ben zeer geraakt en leef enorm mee met alle betrokkenen. Later vanavond zal ik naar de Heimerstein gaan. https://t.co/g6L5In4FXN — Wouter Kolff (@WouterKolff) September 9, 2019

O alerta foi dado às 18h30 locais, cerca das 17h30 em Lisboa, após a população ter ouvido vários tiros. Pelo menos quatro ambulâncias e uma equipa médica estão no local para prestar assistência.