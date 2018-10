Detido atirador de sinagoga nos EUA

Várias pessoas morreram após um homem disparar no interior de uma sinagoga norte-americana. Antes de disparar, atirador gritou: "Todos os judeus devem morrer."

De acordo com a polícia de Pittsburgh, em declarações à imprensa, três polícias foram baleados, sem revelar o número de vítimas civis. Contudo, de acordo com a imprensa norte-americana, há pelo menos oito mortos.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#BREAKING</a>: At least eight are dead after a shooting at a Pittsburgh synagogue. 12 people were shot, three were police officers. The suspect is in custody. <a href="https://t.co/MjoRMOUTVs">https://t.co/MjoRMOUTVs</a></p>— #NBC7 San Diego (@nbcsandiego) <a href="https://twitter.com/nbcsandiego/status/1056208942265786368?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de outubro de 2018</a></blockquote>

Testemunhas no local dizem que o tiroteio começou após um homem disparar sobre o grupo de pessoas que se encontrava no interior do local de culto, fazendo "múltiplas víitmas". À entrada da sinagoga, o atirador terá dito: "Todos os judeus devem morrer".



De acordo com a polícia de Pittsburgh, em declarações à imprensa, o atirador rendeu-se e já foi detido. O local está a ser evacuado.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Police: Pittsburgh synagogue shooter is in custody; many injuries, including 3 officers shot. <a href="https://t.co/2xm1jw4bst">pic.twitter.com/2xm1jw4bst</a></p>— NBC News (@NBCNews) <a href="https://twitter.com/NBCNews/status/1056206096648585218?ref_src=twsrc%5Etfw">27 de outubro de 2018</a></blockquote>

(em actualização)