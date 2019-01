Um tiroteio num salão de jogos em Torrance, California, fez "várias vítimas". As autoridades pediram a todas as pessoas que se mantenham afastadas do local, estando a decorrer as operações de socorro.

Algumas imagens filmadas por testemunhas dentro da Gable House Bowl mostram um homem coberto de sangue a ser socorrido por polícias e outras pessoas em pânico. Não há indicação oficial da existência de vítimas mortais, nem se conhecem dados sobre a gravidade dos feridos.

Torrance fica a cerca de 30 km de Los Angeles.