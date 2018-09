A situação ainda está a decorrer em Harford County e conhecem-se poucos pormenores de momento. A CNN avança que há pelo menos três vítimas mortais.

Um tiroteio está a decorrer em Harford County, Maryland, nos Estados Unidos. A situação activa está circunscrita a Perryman, um bairro a sul de Aberdeen, depois do alerta ter sido dado por volta das 9h09 horas (locais). Embora o xerife da zona ainda só tenha publicado um tweet onde refere que há "múltiplas vítimas", a CNN avança que há pelo menos três mortos e dois feridos.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Breaking: Multiple people have been shot in Harford County, Maryland. The FBI is responding to the incident. <a href="https://t.co/4lpTta3FkE">pic.twitter.com/4lpTta3FkE</a></p>— PM Breaking News (@PMBreakingNews) <a href="https://twitter.com/PMBreakingNews/status/1042779714727886849?ref_src=twsrc%5Etfw">20 de setembro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



De acordo com o USA Today, o tiroteio está a decorrer numa zona comercial a cerca de 88km de Baltimore. As autoridades ainda não conseguiram localizar o suspeito e trouxeram cães-polícias para os ajudar a encontrá-lo.



We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de setembro de 2018

Special Agents from ATF Baltimore are responding to a shooting incident in Harford County, Md. Follow our @Harford_Sheriff partners for all official updates. https://t.co/PFw3BXCrt1 — ATF Baltimore (@ATFBaltimore) 20 de setembro de 2018

We are closely monitoring the horrific shooting in Aberdeen. Our prayers are with all those impacted, including our first responders. The State stands ready to offer any support. https://t.co/fzugpo8C1Z — Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) 20 de setembro de 2018

A ATF e o FBI também foram chamados ao local. Testemunhas contam nas redes sociais que estão a ver no zona diversos veículos de emergência e carros policiais."Tem sido completamente louco. Está tudo bloqueado, as estradas estradas estão cortadas...", conta uma testemunha."Estamos a monitorizar de perto o horrível tiroteio em Aberdeen", escreveu o governador Larry Hogan no Twitter.