Tiroteio em hospital na República Checa faz pelo menos quatro mortos

Na míste události jsou ctyri mrtví a dve težce zranené osoby. Policie po pachateli intenzivne pátrá. Žádáme verejnost o soucinnost, v prípade jakýchkoliv poznatku nás, prosím, kontaktujte na lince 158. — Policie CR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Žádáme verejnost o pomoc pri pátrání po pravdepodobném podezrelém. Zároven vyzýváme k maximální možné obezretnosti. pic.twitter.com/TKzL0PZe4T — Policie CR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Pelo menos quatro pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas após um tiroteio no hospital universitário de Ostrava, na República Checa, avança a Reuters. A informação foi confirmada pelo ministro do Interior checo, Jan Hamácek.Nas redes sociais, a polícia local comunicou que o atirador está a ser procurado pelas autoridades. O hospital foi evacuado e as unidades especiais de segurança foram chamadas ao local.A polícia de Ostrava divulgou ainda uma foto daquele que é o possível suspeito do tiroteio.Em atualização