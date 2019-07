Um tiroteio num festival de comida no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, causou no domingo pelo menos três mortos e 15 feridos, segundo os números mais recentes revelados pela imprensa norte-americana.

O tiroteio ocorreu pelas 17h30 (01h30 em Lisboa), no Gilroy Garlic Festival, que se realiza todos os anos na cidade de Gilroy, ao sul de São Francisco, na Califórnia. A polícia informou que o atirador foi abatido momentos depois de abrir fogo na feira do alho de Gilroy. Testemunhas dão ainda conta de um segundo suspeito, mas as autoridades não confirmaram ainda a informação.





Uma testemunha disse à imprensa local que um homem branco, com cerca de 30 anos, começou a disparar indiscriminadamente sobre a multidão. "Podia vê-lo a disparar em todas as direções. Não se destinava a ninguém em particular. Foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda", disse Julissa Contreras, citada pela estação NBC News.